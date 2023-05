Ρωσία: Επτά οι νεκροί σε δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στα Ουράλια

Οι πυρκαγιές είναι συνήθεις το τέλος της άνοιξης και το καλοκαίρι σε όλα τα αχανή δάση της Ρωσίας και τις χορταριασμένες στέπες αλλά μερικές από αυτές δημιουργούν υποψίες για «αμέλεια».

Ο Ρώσος υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντερ Κουρενκόφ μετέβη νωρίς σήμερα στην περιφέρεια Κουργκάν, στη νότια Ρωσία, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν, όπου οι δασικές πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί σε αρκετά χωριά.

«Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιοχή του Κουργκάν και 14 έχουν τραυματισθεί» μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο αξιωματούχους των υγειονομικών υπηρεσιών.

Ο έβδομος άνθρωπός έχασε την ζωή του στο χωριό Κράσνι Γιάρ στην περιοχή Τιουμέν, στην προσπάθεια του να σβήσει την φωτιά και δύο άλλοι τραυματίσθηκαν, ανέφερε το TASS.

The Ural Mountains of Russia are also on fire. Forest fires caught dozens of homes.

TELEGRAM JOIN ?? https://t.co/9cTkji5aZqpic.twitter.com/W4dFQ4Lh17