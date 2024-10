Ρωσία: Εργοστάσιο παραγωγής αιθανόλης βρέθηκε στο στόχαστρο ουκρανικών UAV - Ένας τραυματίας

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θραύσματα UAV, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του εργοστασίου, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram. Διευκρίνισε πως η κατάσταση του τραυματία δεν εμπνέει ανησυχία και ότι δέχεται ιατρική φροντίδα.

Ο περιφερειάρχης Γκούσεφ δήλωσε ότι περίπου 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν στον ουρανό της περιοχής και ότι θραύσματα έπεσαν σε βιομηχανικό συγκρότημα, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών.

???? The moment when drones hit distillery in the Voronezh region! pic.twitter.com/QfBNoZt78f