Ρωσία: Έσπασε φράγμα στην πόλη Ορσκ - Απειλούνται 4.000 σπίτια - Βίντεο

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ανακοίνωσή τους διαβεβαίωσαν ότι εργάζονται για να απομακρύνουν τους κατοίκους και να αποκαταστήσουν το φράγμα. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αρχές έχουν δημιουργήσει έξι σημεία εκκένωσης για τους πληγέντες. Το Ορσκ, πάνω στα σύνορα με το Καζακστάν, απέχει 1.800 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Μη επαληθευμένα πλάνα που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Telegram φαίνεται να δείχνουν νερό να αναβλύζει μέσα από μια ρωγμή σε ένα χαμηλό γεώφραγμα.

Η περιοχή του Όρενμπουργκ κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

No, it's not the Kakhovskaya HPP: a dam has burst in Orsk, Russia , and they are evacuating Russia

Earlier, local authorities urged residents to urgently evacuate the area. The water is coming, and the katsaps are trying in vain to eliminate the breach.

The name of the city is… pic.twitter.com/kXN27mBmWJ