Ρωσία: Η FSB κατηγορεί την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από τον φόνο της κόρης του υπερεθνικιστή Ντούγκιν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Η FSB αναφέρει στη σημερινή ανακοίνωσή της πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μια Ουκρανή γεννημένη το 1979, την οποία και κατονομάζει.

Η FSB προσθέτει ότι η γυναίκα αυτή και η έφηβη κόρη της έφθασαν τον Ιούλιο στη Ρωσία και πέρασαν ένα μήνα για να προετοιμάσουν την επίθεση, νοικιάζοντας ένα διαμέρισμα στο ίδιο συγκρότημα και ερευνώντας τον τρόπο ζωής της Ντούγκινα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της FSB που μεταδόθηκε από τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η εν λόγω γυναίκα παρευρέθη το βράδυ του Σαββάτου σε εκδήλωση έξω από τη Μόσχα, στην οποία βρίσκονταν επίσης η Ντούγκινα και ο πατέρας της, πριν πραγματοποιήσει μια «ελεγχόμενη έκρηξη» στο αυτοκίνητο της Ντούγκινα και διαφύγει από τη Ρωσία στην Εσθονία, ανακοίνωσε η FSB.

Darya Dugina, Daughter of Aleksandr Dugin, often referred to as "Putin's brain", was assassinated in a car explosion near Moscow. pic.twitter.com/Mv6ELskCHK