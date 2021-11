Ρωσία: Η Μόσχα τυλίχτηκε σε πυκνή ομίχλη ύψους 120 μέτρων

Διευκρίνισε επίσης ότι τέτοια καιρικά φαινόμενα μπορούν να παρατηρηθούν στον πύργο Ostankino «μόνο λίγες φορές το χρόνο, το φθινόπωρο και την άνοιξη».

«Την 1η Νοεμβρίου επικρατούσε αίθριος καιρός, <...> γεγονός που οδήγησε σε απότομη ψύξη του εδάφους και σχηματισμό ομίχλης. Σύμφωνα με τον Σεργκέι Ρομπίτελεφ, υπεύθυνο για τον μετεωρολογικό εξοπλισμό του πύργου Ostankino, η ομίχλη σχηματίζεται τη νύχτα, όταν ο καιρός είναι καθαρός και ο άνεμος ασθενής και φτάνει στη μέγιστη ανάπτυξή της την αυγή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του σταθμού «η ομίχλη αναμένεται ήδη να διαλυθεί σύντομα: μόλις η ατμοσφαιρική πίεση αρχίσει να πέφτει, ο άνεμος θα ενισχυθεί, θα γίνει πιο θερμός και αντί για ομίχλη θα πέσει βροχή. Και η ομίχλη με τη μορφή σύννεφων θα επιστρέψει στο συνηθισμένο της ύψος, έως και 1-1,5 χιλιόμετρα».

Over 100 flights were delayed or canceled in the Russian capital due to heavy fog

Visibility was reduced to mere meters in Moscow, with the mist still hanging over the city on Tuesday morning. pic.twitter.com/OMPTBh7fsa