Ρωσία: Η παραστρατιωτική οργάνωση Βάγκνερ ανοίγει το πρώτο της επίσημο αρχηγείο στην Αγία Πετρούπολη

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι είναι ο ιδρυτής της πολύ μυστικής οργάνωσης και ότι αυτή έχει αναπτυξει μισθοφόρους της σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και στην Ουκρανία, είχε ανακοινώσει το άνοιγμα του γραφείου αυτού με την ευκαιρία της Ημέρας Εθνικής Ενότητας σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας του Concord.

Το πολυόροφο κτίριο με τη γυάλινη πρόσοψη άνοιξε τις πύλες του σήμερα. Πάνω από την είσοδό του υπάρχει μια μεγάλη λευκή πινακίδα που γράφει "Wagner".

PMC Wagner Center" from the inside - today the opening of a high-tech complex took place, and employees went to the first shift pic.twitter.com/KveYvGMtxV