Ρωσία-ΗΠΑ : Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών δεν αντάλλαξαν ούτε χειραψία στη Γενεύη - Βίντεο

Οι δύο υψηλόβαθμοι διπλωμάτες προτίμησαν, όμως, να τηρήσουν τις κοινωνικές αποστάσεις. Ριαμπκόφ και Σέρμαν δεν αντάλλαξαν χειραψία ούτε επέλεξαν κάποιον άλλο τρόπο χαιρετισμού, όπως αυτοί που καθιερώθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας. Αν και στις προηγούμενες συναντήσεις στην Γενεύη, χαιρετούσαν, για παράδειγμα, ο ένας τον άλλον αστειευόμενοι με τους αγκώνες για τις φωτογραφίες του πρωτοκόλλου.

Παραμονή των συνομιλιών ο Ριαμπκόφ σε συνέντευξή του στο TASS είχε δηλώσει ότι δεν αναμένει να ακούσει από την αμερικανική πλευρά μια σαφή θέση αναφορικά με τις ρωσικές προτάσεις αλλά ούτε και εξηγήσεις για την στάση της. Παράλληλα εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά στην ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών για έναν τέτοιο διάλογο.

U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman and Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov meet at the U.S. Mission in Geneva.

