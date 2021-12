Ρωσία-ΗΠΑ: Συνέχεια στις επαφές των δύο χωρών μετά τις συνομιλίες Πούτιν-Μπάιντεν ανακοινώνει το Κρεμλίνο

Καμία πλευρά δεν μίλησε για σημαντική πρόοδο στις συζητήσεις, στις οποίες ο Μπάιντεν προειδοποίησε τον Πούτιν ότι η Δύση μπορεί να επιβάλει «ισχυρά οικονομικά και άλλα μέσα» σε βάρος της Ρωσίας, εάν αυτή εισβάλει, ενώ ο Πούτιν ζήτησε εγγυήσεις ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί προς ανατολάς.

Η Ρωσία αρνείται ότι απείλησε τη γειτονική της χώρα και ισχυρίζεται πως απαντά στις απειλητικές ενέργειες της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ.

«Οι πρόεδροι συμφώνησαν να διορίσουν τους εκπρόσωπους, που πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν μια συζήτηση για αυτή την περίπλοκη συγκρουσιακή κατάσταση, μια συζήτηση για στρατηγικά θέματα ασφάλειας στην ήπειρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

