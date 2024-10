Ρωσία: Κατασβέστηκε τεράστια πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων - Πλήγματα με drones κοντά στα ουκρανικά σύνορα

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η αντιαεροπορική του άμυνας κατέρριψε ή αναχαίτισε 18 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, όλα κοντά στην Ουκρανία – έξι στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, έξι στην περιφέρεια Βορονέζ, ένα στην περιφέρεια Ροστόφ και πέντε στη Θάλασσα του Αζόφ.

There is also a powerful fire at an oil depot in #Voronezh region and #Perm region. ?? #UkraineWarNews #UkraineWar #UkraineRussiaWar #Russia #russinarmy pic.twitter.com/YAnlasyRqc

?? ?? "A drone is flying right above me...we are being bombed": a #Ukrainian drone successfully attacked a #Russian oil depot

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βορονέζ Αλεξάντρ Γκούσεφ δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε αρκετά ουκρανικά drones και ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι πυροσβέστες κατέσβησαν μικρή πυρκαγιά σε άδεια δεξαμενή σε αποθήκη καυσίμων, η οποία, όπως δήλωσε μέσω Telegram, δεν είχε υποστεί ζημιές.

Oh, officially, it was not a drone attack.#Russia claims the fire at the private oil depot in #Perm' region happened due to safety mistakes at the plant.

The blaze is now officially extinguished.#RussiaOnFirepic.twitter.com/y5UyeY1FIm