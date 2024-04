Ρωσία: Κρίσιμη η κατάσταση στο Ορσκ μετά το σπάσιμο του φράγματος - Απομακρύνθηκαν χιλιάδες κάτοικοι - Βίντεο

Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι υπηρεσίες του στο Telegram διακρίνεται ο Κουρένκοφ, περιστοιχισμένος από διασώστες, μέσα σε ένα μικρό σκάφος που διαπλέει τις πλημμυρισμένες περιοχές, όπου η στάθμη του νερού έχει φθάσει στα παράθυρα ορισμένων σπιτιών και πολλών καταστημάτων.

A dam collapse in Orsk, Russia pic.twitter.com/NmRLaoTqqb

Στο Ορσκ, περισσότερα από 4.500 σπίτια έχουν πλημμυρίσει και περισσότεροι από 4000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί προς προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, σύμφωνα με τον Κουρένκοφ.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση που έδωσε το υπουργείο Κατασκευών, το κόστος των ζημιών στις κατοικίες θα μπορούσε να ανέλθει «άνω των 21 δισεκατομμυρίων ρουβλιών», περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ βάση της ισοτιμίας.

Μπροστά στην κατάσταση, οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα πραγματοποιήσουν «εξ αποστάσεως» μαθήματα λόγω των πλημμυρών.

