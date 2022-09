Ρωσία: Μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά γυμνάσια ξεκίνησαν στη ρωσική Άπω Ανατολή με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, της Κίνας

Τα γυμνάσια, με την επωνυμία Vostok 2022, πραγματοποιούνται έως τις 7 Σεπτεμβρίου στη ρωσική Άπω Ανατολή και ενώ η Μόσχα έχει εξαπολύσει από τον Φεβρουάριο μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Η Κίνα, από την πλευρά της, διέρχεται μια διπλωματική κρίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίσκεψη στην Ταϊβάν τον περασμένο μήνα της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Τα γυμνάσια Vostok 2022 ξεκίνησαν σήμερα το πρωί με ελιγμούς μαχητικών αεροπλάνων, μετακινήσεις μονάδων αντιαεροπορικής μάχης και προσομειώσεις αποναρκοθέτησης στη θάλασσα της Ιαπωνίας, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

"Τα πληρώματα της Πολεμικής Αεροπορίας θα πρέπει να εκπαιδευθούν στην αναχαίτιση αεροπορικών στόχων (...) και να διεξάγουν αεροπορικά πλήγματα σε χερσαίους στόχους", ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε μια ανακοίνωση.

Δημοσιοποίησε φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν κυρίως στρατιωτικά αεροπλάνα να απογειώνονται και να πετούν σε σχηματισμό, καθώς και αντιαεροπορικά οχήματα Pantsir-S1 ενώ εκτελούν στρατιωτικούς ελιγμούς.

#Russia kicks off Vostok military exercise. 50,000 troops from 14 countries including #China and #India are participating in #Vostok 2022 pic.twitter.com/1Ta9rCH3hU