Ρωσία: Mέλος του συγκροτήματος Pussy Riot έφυγε από την Μόσχα μεταμφιεσμένη σε ντελιβερά

Στη συνέχεια πέρασε τα σύνορα με τη γειτονική Λευκορωσία και μια εβδομάδα αργότερα--με την βοήθεια ενός καλλιτέχνη από την Ισλανδία που της εξασφάλισε ταξιδιωτικά έγγραφα-- μπόρεσε να περάσει στη Λιθουανία, έπειτα από πολλές προσπάθειες, σύμφωνα με τη συνέντευξη.

"Χάρηκα που έφτασα εκεί, γιατί είναι ένα μεγάλο και απρόβλεπτο + φιλί αποχαιρετισμού + για τις ρωσικές αρχές", σχολίασε ειρωνικά στην εφημερίδα.

"It sounds like a spy novel." Maria Alyokhina, leader of the band Pussy Riot, decided it was time to leave Russia after more than a decade of activism — at least temporarily. She and her girlfriend disguised themselves as food couriers to evade the police.