Ρωσία: Μια νεκρή από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο - ΒΙΝΤΕΟ

«Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της», συνέχισε, διευκρινίζοντας πως ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με ρώσους χρήστες του Telegram, η πυρκαγιά ξέσπασε προτού ανοίξει το εμπορικό κέντρο και το θύμα ήταν νοικοκυρά.

RUSSIAN MALL GAS BLAST CLAIMS 1 LIFE, INJURES 9

A powerful gas explosion rocked Alania Mall in Vladikavkaz, Russia, resulting in one fatality and injuries to nine people.

Rescue teams are working at the site, while authorities launch a detailed probe to determine the cause