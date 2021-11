Ρωσία: Νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος του An-12 που συνετρίβη στη Σιβηρία

Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ την στιγμή που έκανε έναν δεύτερο κύκλο πριν προσγειωθεί, μεταδίδει το πρακτορείο TASS. Το αεροσκάφος συνετρίβη σε δασώδη περιοχή, δήλωσε ο διευθυντής των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων της περιοχής Ιρκούτσκ Όλεγκ Φεντότοφ. Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και λόγω της διαρροής καυσίμων η φωτιά επεκτάθηκε σε μια έκταση 300 τετραγωνικών μέτρων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Images emerge from An-12 cargo plane crash site in Russia's Siberia

It's reported that everyone on board died in the incident near Irkutsk.https://t.co/vtRF8xlBe2pic.twitter.com/DAMtRhJDdC