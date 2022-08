Ρωσία: Νεκρή η κόρη του «εγκεφάλου του Πούτιν» – Εξερράγη το αυτοκίνητό της

Όπως μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο 112, η Ντούγκινα και ο πατέρας της επρόκειτο να επιστρέψουν στη Μόσχα με το ίδιο αυτοκίνητο. Όμως ο Ντούγκιν, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο πραγματικός στόχος της επίθεσης, τελευταία στιγμή αποφάσισε να ταξιδέψει ξεχωριστά.

Η ρωσική επιτροπή έρευνας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ πρόσθεσε ότι εξετάζει «όλες τις εκδοχές» σχετικά με το συμβάν.

Ο Αλεξάντερ Ντούγκιν τάσσεται εδώ και χρόνια υπέρ της ένωσης με τη Ρωσία των ρωσόφωνων περιοχών, με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας ρωσικής αυτοκρατορίας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται και η Ουκρανία.

Η 30χρονη Ντάρια Ντούγκινα, δημοσιογράφος, είχε επίσης ταχθεί υπέρ της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Μάιο χαρακτήρισε σε συνέντευξή της τον πόλεμο «σύγκρουση πολιτισμών» και δήλωσε περήφανη που τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας της είναι στόχος κυρώσεων από τη Δύση.

Νωρίτερα φέτος οι αμερικανικές και οι βρετανικές αρχές επέβαλαν κυρώσεις στη Ντάρια Ντούγκινα για τη διασπορά «παραπληροφόρησης» σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Νοτύγκιν είναι στόχος κυρώσεων των ΗΠΑ ήδη από το 2015 για τη φερόμενη εμπλοκή του στην προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσία.

Η επιρροή του Ντούγκιν στον Πούτιν αποτελεί αντικείμενο εικασιών, με κάποιους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι μεγάλη ενώ άλλοι να τη χαρακτηρίζουν μηδαμινή.

Βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί και το οποίο αναρτήθηκε στο Telegram, δείχνει τον Ντούγκιν να παρακολουθεί σοκαρισμένος την ώρα που τα σωστικά συνεργεία φτάνουν στο σημείο όπου βρίσκεται το φλεγόμενο αυτοκίνητο.

