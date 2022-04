Ρωσία: Νεκροί δύο μαθητές και μια νηπιαγωγός από την επίθεση με πυροβολισμούς- Βίντεο

Ο ίδιος είπε ότι δεν είναι γνωστή η ηλικία των παιδιών, αλλά πιθανόν να είναι "μεταξύ τριών και έξι ετών" προσθέτοντας ότι οι ερευνητές βρίσκονται στον τόπο της επίθεσης.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, που επικαλούνται τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, "ο λόγος της επίθεσης πιθανόν να είναι μια ενδοοικογενειακή διαμάχη".

Ο βουλευτής και πρώην κυβερνήτης της περιοχής Σεργκέι Μορόζοφ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti ότι μια νηπιαγωγός και δύο παιδιά, γεννημένα το 2016 και το 2018, είναι νεκρά.

Το κανάλι Telegram Baza, που φημίζεται για τις διασυνδέσεις του με τις δυνάμεις ασφαλείας, ανέφερε ότι ο άνδρας εισήλθε στο σχολείο στην ώρα της ανάπαυσης των μαθητών οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο.

Elderly man opens fire at kindergarten near #Russia's Ulyanovsk, killing 2 children, a teacher, and then himself - RIA/IFAX pic.twitter.com/sW7WU8Mayr