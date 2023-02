Ρωσία: Νέος μυστηριώδης θάνατος συμβούλου του Πούτιν: Κορυφαία αξιωματούχος έπεσε στο κενό από τον 16ο όροφο

Αρχικές αναφορές από τη Ρωσία ήταν αντικρουόμενες σχετικά με το αν ζούσε ή εργαζόταν στο κτίριο στην Αγία Πετρούπολη. Τα αντικείμενά της, πάντως, εντοπίστηκαν στον 16ο όροφο του κτιρίου και εικάζεται πως έπεσε από εκεί.

Marina Yankina, head of the financial department at Russian ministry of defense, was found dead.

She fell out of a window.

Her death is not the first among Russian high-ranking officials in the past year:https://t.co/bKfRyU86t9