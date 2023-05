Ρωσία: Ο αρχηγός της Wagner λέει ότι οι δυνάμεις της ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο του Μπαχμούτ - Βίντεο

"Αυτό δεν αληθεύει. Οι μονάδες μας μάχονται στο Μπαχμούτ", είπε στο Ρόιτερς ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ουκρανικών δυνάμεων Σέρχιι Τσερεβάτι μετά τις δηλώσεις του Πριγκόζιν.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τον ισχυρισμό του Πριγκόζιν, τον οποίο έκανε μέσω βίντεο εμφανιζόμενος με στολή παραλλαγής μπροστά από μια σειρά ανδρών του που κρατούσαν ρωσικές σημαίες και πανό της Wagner.

20th May 2023, 12:00 noon, ????Bakhmut was completely taken - Yevgeny Prigozhin.

