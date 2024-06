Ρωσία: Ο δημοσιογράφος Έβαν Γκέρσκοβιτς θα δικαστεί με κατηγορίες ότι εργαζόταν για τη CIA

Ο Γκέρσκοβιτς όπως και η εφημερίδα που εργάζεται απορρίπτουν ως ψευδείς τις κατηγορίες και η αμερικανική κυβέρνηση Μπάιντεν τις αρνούνται κατηγορηματικά και ζητούν από την Μόσχα να τον αποφυλακίσει. Ο δημοσιογράφος έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο σε φυλακή της Μόσχας, ενώ δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη δίκη του.

«Η έρευνα έδειξε και επιβεβαίωσε με τεκμηριωμένα στοιχεία ότι ο Γκέρσκοβιτς , ένας Αμερικανός δημοσιογράφος της Wall Street Journal, κατόπιν εντολής της CIA, συνέλεξε μυστικές πληροφορίες στην περιοχή Γιεκατερινμπούργκ τον Μάρτιο του 2023 σχετικά με τις δραστηριότητες του εργοστασίου παρασκευής αμυντικού οπλισμού, NPK Uralvagonzavod JSC για την παραγωγή και την επισκευή στρατιωτικού εξοπλισμού», τόνισαν οι ρωσικές εισαγγελικές αρχές.

«Ο Γκέρσκοβιτς έκανε αυτές τις παράνομες ενέργειες χρησιμοποιώντας επιμελώς συνωμοτικές μεθόδους», ανέφεραν.

BREAKING: In a setback to Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, the Russian prosecutor’s office announced that he will stand trial on espionage charges — officially ending any future pre-detention appeals.

Read more: https://t.co/1jPewCixwepic.twitter.com/cHDeAOuf6m