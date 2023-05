Ο Μεντβέντεφ εισηγείται την «εξόντωση» του προέδρου της Ουκρανίας και της «κλίκας» του

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη του Κιέβου στην επίθεση. «Δεν επιτεθήκαμε στον Πούτιν, ούτε στην Μόσχα. Πολεμάμε στη δική μας επικράτεια», τόνισε ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια» και «απόπειρα δολοφονίας» του (προέδρου της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι η Ρωσία επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος απάντησης – κάτι που σημαίνει ότι η Μόσχα μπορεί να εκμεταλλευθεί το περιστατικό για να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στο Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα η Μόσχα - «Δεν έχουμε καμία σχέση» λέει το Κίεβο

Η Ρωσία δημοσίευσε βίντεο με τη στιγμή της κατάρριψης των drones στο Κρεμλίνο. Το βίντεο αναρτήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από ομάδα κατοίκων στην περιοχή απέναντι από το Κρεμλίνο, στην απέναντι όχθη του Μόσχοβα, και δημοσιεύθηκε από ρωσικά μέσα, περιλαμβανομένου του Telegram και του ενημερωτικού μέσου του ρωσικού στρατού, Zvezda.

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καρλ Μπιλτ εξέφρασε τις αμφιβολίες του για την αυθεντικότητα του βίντεο: «Είναι πράγματι ρεαλιστικό - εάν το drone έρχονταν από μακριά - ότι καμία αεράμυνα δεν μπορούσε να το αναχαιτίσει παρά μόνο πάνω από το ίδιο το Κρεμλίνο;» αναρωτήθηκε.

This is a video of the alleged drone attack against the Kremlin ????. I have some serious question marks. Is it really realistic - if the drone was from far away - that no air defence could have intervened until right above the Kremlin itself? pic.twitter.com/WYRdaHPf5g