Ρωσία: Ο Ναβάλνι δηλώνει πως είναι σε «καλή ψυχική κατάσταση, σαν τον Άγιο Βασίλη» μετά τη μεταφορά του στην Αρκτική

«Σε κάθε περίπτωση, μην ανησυχείτε για μένα. Είμαι καλά. Είμαι ανακουφισμένος που επιτέλους έφθασα», δήλωσε.

Navalny wrote the first letter from the penal colony in Yamal

Politician Alexei Navalny for the first time got in touch from the prison number 3 "Polar Wolf" in the settlement of Kharp, Yamalo-Nenets Autonomous District. He reported that he felt fine.

In his letter, the… pic.twitter.com/2ghubq0tRg