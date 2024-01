Ρωσία: Ο Πούτιν βούτηξε και φέτος στα παγωμένα νερά για τα Θεοφάνια - ΒΙΝΤΕΟ

Η Ρωσία ακολουθεί το Παλιό Ημερολόγιο, γι’ αυτό και φέτος γιόρτασε τα Θεοφάνια τις 19 Ιανουαρίου.

Keep Cool & Believe: President of Russia Vladimir #Putin Taking Epiphany Dip.

?? You can freeze #Russian assets, but you can't freeze its spirit. pic.twitter.com/2AEDdOB7h7