Ρωσία: Ο Πούτιν επισκέφθηκε τραυματίες στρατιώτες σε νοσοκομείο της Μόσχας

Σήμερα το πρωί, στα σχέδια του Πούτιν να επισκεφθεί το στρατιωτικό νοσοκομείο ονόματι Μαντρίκ στην περιοχή Σοκόλνικι είχε αναφερθεί ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος διευκρίνισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν συναντάται με τραυματίες, αλλά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία αυτό δεν είχε ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας της 25ης Μαρτίου, κατά την διάρκεια των μαχών στην Ουκρανία σκοτώθηκαν 1.351 Ρώσοι στρατιώτες ενώ οι τραυματίες ανέρχονταν σε 3.825.

Putin visiting wounded troops for the first time since he ordered the full scale invasion of Ukraine three months ago, according to state TV footage.

And nowhere near the front - this is at a Moscow hospital https://t.co/iCTqQpBTm9