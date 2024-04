Ρωσία: Οι αρχές απομάκρυναν περισσότερους από 700 ανθρώπους από το πλημμυρισμένο Ορσκ - ΒΙΝΤΕΟ

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο διακρίνονται κάτοικοι να απομακρύνονται με σωστικές λέμβους, φορώντας σωσίβια. Χιλιάδες σπίτια πλημμύρισαν, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Χθες, οι τοπικές αρχές στην περιοχή Όρενμπουργκ των Ουραλίων, όπου βρίσκεται το Ορσκ, ζήτησαν από τους κατοίκους των παραποτάμιων κοινοτήτων να εκκενώσουν την περιοχή, αφότου έσπασε το φράγμα.

The volume of water discharge from the Aktobe reservoir is growing. At the moment it is known about three deaths (according to official data).

