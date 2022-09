Ρωσία: Οι αρχές υπόσχονται να διορθώσουν τα «λάθη» αφού επιστράτευσαν ηλικιωμένους, ασθενείς και... μαίες

Ανακοινώνοντας αυτήν τη «μερική» επιστράτευση εφέδρων για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, την περασμένη Τετάρτη, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι θα κληθούν μόνο όσοι έχουν στρατιωτική εμπειρία ή «σχετικές» δεξιότητες. Όμως οι πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν ξεπεράσει το όριο ηλικίας, ασθενών ή που θα έπρεπε να εξαιρεθούν για άλλους λόγους, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τις αρχές.

Στην περιοχή του Βόλγκογκραντ κλήθηκε να υπηρετήσει ένας απόστρατος ηλικίας 63 ετών, που πάσχει από σοβαρή μορφή διαβήτη και προβλήματα στον εγκέφαλο. Παρουσιάστηκε στο κέντρο εκπαίδευσης αλλά τον έστειλαν στο σπίτι του. Στην ίδια περιοχή, ο διευθυντής ενός μικρού αγροτικού σχολείου, ο 58χρονος Αλεξάντερ Φάλτιν, επιστρατεύτηκε αν και δεν έχει υπηρετήσει στον στρατό. Αφού η κόρη του δημοσιοποίησε την υπόθεση με ένα βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, κατάφερε και αυτός να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Κάνοντας μια ασυνήθιστη παραδοχή των «δυσλειτουργιών», η πρόεδρος της Άνω Βουλής, Βαλεντίνα Ματβιένκο, επέκρινε τις περιφερειακές αρχές που επιβλέπουν την επιστράτευση. «Ορισμένοι πιστεύουν, φαίνεται, ότι είναι σημαντικότερο να δώσουν γρήγορα αναφορά παρά να υλοποιήσουν σωστά μια σημαντική κρατική αποστολή. Τέτοιες υπερβολές είναι απολύτως απαράδεκτες», σχολίασε. «Φροντίστε η μερική επιστράτευση να ολοκληρωθεί με πλήρη σεβασμό των κριτηρίων. Και χωρίς να διαπράξετε ούτε ένα λάθος!» διέταξε.

