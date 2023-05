Ρωσία: Οι ΗΠΑ πίσω από την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο με στόχο τον Πούτιν - Δεν θα μείνει αναπάντητη

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ διατύπωσε τον ισχυρισμό αυτό σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να έχει υπόψιν της πως η Ρωσία γνωρίζει ότι εκείνη επιλέγει τους στόχους και ότι η Ουκρανία απλά θέτει σε εφαρμογή τα αμερικανικά σχέδια. Δεν έδωσε στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό περί αμερικανικής ανάμιξης.

Η Ουκρανία έχει αρνηθεί κάθε ανάμιξη στο περιστατικό που συνέβη νωρίς χθες, όπου σε βίντεο φαίνονται δύο ιπτάμενα αντικείμενα να πλησιάζουν το Κρεμλίνο και το ένα εξ αυτών να εκρήγνυται με μια δυνατή λάμψη.

??Clearest footage of the drone attack against the #Kremlinpic.twitter.com/4Gvztzq86r