Ρωσία: Οι ουκρανικές δυνάμεις προελαύνουν στο Κουρσκ

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά από τον στρατηγό Σίρσκι την ενίσχυση των μετώπων του Τορέτσκ και του Ποκρόφσκ εν αναμονή της βοήθειας από τους συμμάχους που περιμένει το Κίεβο.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε και σήμερα ότι «απώθησε» ουκρανικές επιθέσεις που είχαν ως στόχο «διείσδυση εις βάθος» στην μεθοριακή περιοχή του Κουρσκ κατά την όγδοη ημέρα της άνευ προηγουμένου προώθησης των ουκρανικών δυνάμεις στο ρωσικό έδαφος.

Οι ρωσικές δυνάμεις με την υποστήριξη της αεροπορίας, drones και του πυροβολικού, «απέκρουσαν τις απόπειρες εχθρικών ομάδων κινούμενων με τεθωρακισμένα οχήματα να διεισδύσουν βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος και προκάλεσαν βαριές απώλειες στους Ουκρανούς, διαβεβαιώνει σε ανακοίνωση ο ρωσικός στρατός.

Ουκρανία: Ισχυρίζεται ότι κατέρριψε ρωσικό μαχητικό στο Κουρσκ

Στην κατάρριψη ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους στο Κουρσκ της Ρωσίας υποστηρίζει ότι προέβη ο ουκρανικός στρατός, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι κατέρριψε ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος στο Κουρσκ της Ρωσίας, σύμφωνα με αναφορές από τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Κίεβο αναφέρει επίσης ότι από την έναρξη των επιχειρήσεων στα ρωσικά εδάφη έχει συλλάβει 100 αιχμαλώτους πολέμου.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι η Ρωσία απέσυρε μέρος των στρατευμάτων της από την Ουκρανία, ως αντίδραση στις επιθέσεις που δέχεται εντός της επικράτειάς της.

BREAKING: Ukraine 'captures 100 prisoners of war' in Kursk - as troops 'advancing' https://t.co/LZ5XUazPNU

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί από τους αξιωματούχος ο αριθμός των στρατευμάτων που αποσύρονται, ενώ η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να προσπαθεί να κατανοήσει τη σημασία της ρωσικής κίνησης. Παράλληλα, οι μάχες συνεχίζονται με ένταση, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να αποκρούσουν την ουκρανική εισβολή, η οποία διαρκεί πάνω από μία εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό Υπουργείο Έκτακτων Αναγκών δημοσίευσε πλάνα και φωτογραφίες που δείχνουν όσους έχουν εκκενώσει την περιοχή να επιβιβάζονται σε λεωφορεία, έχοντας μαζί τους τα υπάρχοντά τους.

Παρόλο που η Μόσχα ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει να αναχαιτίζει την επίθεση στο Κουρσκ, ο κυβερνήτης της γειτονικής περιοχής του Μπέλγκοροντ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις πρώτες πρωινές ώρες, λόγω των συνεχιζόμενων ουκρανικών επιθέσεων.

Ουκρανικά στρατεύματα κατεβάζουν τη ρωσική σημαία

Η ουκρανική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα ρεπορτάζ που δείχνει ουκρανούς στρατιώτες να κατεβάζουν ρωσική σημαία σε κρατικό κτίριο της πόλης Σούτζα στην περιοχή του Κουρσκ φωνάζοντας «Δόξα στην Ουκρανία».

Δημοσιογράφος της τηλεόραση απεσταλμένος στην πόλη μετέδωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της Σούτζα, που αποτελεί νευραλγικό κόμβο διαμετακόμισης του ρωσικού φυσικού αερίου.

Το βίντεο δείχνει επίσης φάλαγγα καμένων ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων στην είσοδο της Σούτζα, καθώς και άδειους δρόμους και ανέπαφα καταστήματα και κρατικά κτίρια στην πόλη.

???Ukrainian film crew shows footage from Sudzha, Kursk region

The city was not destroyed. There was some damage caused by air bombs dropped by the Russian air force

Ukrainian Forces Liberation of Kursk lowered the Russian flag. The Ukrainian flag flies in the Kursk region?????? pic.twitter.com/fPcp4TTKnl