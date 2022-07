Ρωσία: Οι Ουκρανοί βομβάρδισαν κεντρική γέφυρα στη Χερσώνα με αμερικανικά συστήματα πυραύλων HIMARS - Βίντεο

Στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι τα νεοαφιχθέντα αμερικανικά συστήματα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας (HIMARS) τα οποία είναι πιο ακριβή και έχουν μεγαλύτερο βεληνεκές από άλλα συστήματα πυραύλων, μπορούν να παίξουν δραστικό ρόλο στις ουκρανικές δυνάμεις να ξεκινήσουν μια αντεπίθεση στο νότο τμήμα της χώρας.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής διοίκησης στη νότια περιοχή Χερσώνα, Κιρίλ Στρεμούσοφ τόνισε ότι η Ουκρανία έπληξε τη γέφυρα Αντονίβσκι στη Χερσώνα με HIMARS, καταστρέφοντας τον δρόμο, χωρίς να τραυματιστεί κανένας.

Η γέφυρα είναι ένα από τα δύο μόνο σημεία διέλευσης προς εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία στη δυτική πλευρά του ποταμού, συμπεριλαμβανομένης της κύριας πόλης της περιοχής Χερσώνα, όπου κατοικούσαν 280.000 άνθρωποι πριν από την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου.

