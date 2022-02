ΝΑΤΟ–Στόλτενμπεργκ: Η Ρωσία είναι έτοιμη για επίθεση στην Ουκρανία

«Έχουν αρκετά στρατεύματα, για να εξαπολύσουν μια μεγάλης κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία με πολύ λίγο ή καθόλου χρόνο προειδοποίησης. Αυτό κάνει την κατάσταση πολύ επικίνδυνη», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη δύναμη που έχουμε δει στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες γύρω από την Ουκρανία. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν πολλοί Ρώσοι πράκτορες που δρουν στην Ουκρανία».

Πρόκειται για την πρώτη σαφή ένδειξη κλιμάκωσης, μετά το θρίλερ των τελευταίων 24ωρων, με τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί απόσυρσης στρατευμάτων και τα μηνύματα δυσπιστίας από σύσσωμη τη Δύση.

Για ενίσχυση των «προβοκατόρικων ενεργειών του Κιέβου», μιλά η Μόσχα

Το τελευταίο 24ωρο κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής του ουκρανικού εμφυλίου στο Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας ενισχύθηκαν οι «προβοκατόρικες ενέργειες του Κιέβου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Ρώσος εκπρόσωπος σχολίασε ότι στα δυτικά ΜΜΕ υπάρχουν πολλές αναφορές στο ότι η Ρωσία διατηρεί τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, «όμως ουδείς, ούτε ένας δυτικός εκπρόσωπος δεν μιλά για τις τεράστιες επιθετικές δυνατότητες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής. Και σε συνδυασμό με τις προβοκατόρικες ενέργειες, οι οποίες μόνο ενισχύθηκαν το τελευταίο 24ωρο ή μερικά 24ωρα, πρόκειται για πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση», μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣΣ.

Ο κ. Πεσκόφ είπε επίσης ότι «αναμφίβολα διαβάζουμε και βλέπουμε τις ανακοινώσεις, που έρχονται από εκεί, φυσικά περισσότερες πληροφορίες διαθέτουν οι στρατιωτικοί μας, διότι υπάρχουν δεδομένα από ειδικές πηγές, όμως ακόμη και χωρίς αυτές είναι απολύτως κατανοητό ότι η κατάσταση επιδεινώνεται», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Λίγο νωρίτερα ο εκπρόσωπος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει λάβει υπόψη του» το ψήφισμα της ρωσικής Κρατικής Δούμας (Κάτω Βουλής), με το οποίο ευρεία διακοινοβουλευτική πλειοψηφία τον καλεί να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες τις αυτοαποκαλούμενες «Λαϊκές Δημοκρατίες Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ», οι οποίες χαρακτηρίζονται από το Κίεβο αποσχιστικές διοικήσεις. «Περαιτέρω όλα θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις του προέδρου», συμπλήρωσε ο κ. Πεσκόφ.

Όπως μεταδίδουν όλα τα κεντρικά ρωσικά MME, επικαλούμενα πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Ντονιέτσκ, αλλά και μαρτυρίες των ανταποκριτών τους, επί ένα δίωρο και πλέον από τις 05:32 έως τις 07:42 τοπική ώρα «τμήματα του ουκρανικού στρατού έβαλλαν εναντίον εννέα οικισμών στο Ντονιέτσκ και το Λουγκάνσκ με 160 οβίδες και βλήματα όλμου κατά κανόνα άνω των 12,7 μμ».

Αυτά δήλωσαν οι εκπρόσωποι των δύο τοπικών διοικήσεων στο Κοινό Κέντρο Ελέγχου και Συντονισμού του Καθεστώτος Κατάπαυσης Πυρός, το οποίο λειτουργεί με βάση τις προβλέψεις των συμφωνιών του Μινσκ για τη διευθέτηση του ουκρανικού εμφυλίου και για την παρακολούθηση της τήρησής τους. Οι οικισμοί που επλήγησαν αναφέρεται ότι είναι οι Κομιντέρνοβο, Οκτιάμπρ, Νοβολάσπα, Πετρόφσκοε στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ και Βεσέλενκοε, Ντονιέτσκι, Ζολοτόε-5, Νίζνε Λόζοβοε, Σοκόλνικι στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ.

Φόβοι αναζωπύρωσης με αλληλοκατηγορίες

Εκατέρωθεν κατηγορίες για επιθέσεις και παραβιάσεις των συμφωνιών εκεχειρίας εκτοξεύουν τις τελευταίες ώρες ο ουκρανικός στρατός και Ρωσόφωνοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία.

Reports of gunfights, Ukrainian artillery fire all across #Donetsk... residents in the towns/localities/districts of Mirny, Makayevka, Kybeshevski, Kirovski, Leninski, Proletarski, Biruzova, Gladkovka, Gvardeika all report being able to hear it... some photos coming in. pic.twitter.com/cn6iMmCjhY