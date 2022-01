Ρωσία – Ουκρανία: Ο Ερντογάν δηλώνει έτοιμος να αναλάβει «ρόλο μεσολαβητή» - Βίντεο

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του τούρκου προέδρου, ο Ιμπραήμ Καλίν, ανέφερε πως ο Ερντογάν προσκάλεσε τους ηγέτες Ρωσίας και Ουκρανίας στην Τουρκία για να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Turkiye's President Erdogan to visit Ukraine in early February where he hopes to bring together Russian and Ukrainian leaders amid rising tensions in the region. "Our hope is for peace to reign in the region," he added pic.twitter.com/L9rPLms1fV