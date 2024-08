Ρωσία: Ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στο Ροστόφ - ΒΙΝΤΕΟ

Το Baza, ένα κανάλι στο Telegram προσκείμενο στις ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε ότι μια αποθήκη πετρελαίου υπέστη ζημιές στο Ροστόφ.

?? Russia: Oil depot in Rostov "successfully intercepted" the Ukrainian drones according to the governor of the region. pic.twitter.com/X1KQmhcc5l