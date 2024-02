Ρωσία: Πάνω από 340 συλλήψεις σε εκδηλώσεις στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι - «Χάσαμε τον ηγέτη αλλά όχι τις ιδέες μας»

Η OVD-Info ανέφερε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός συλλήψεων σήμερα έγιναν στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα, όπου το κίνημα υπέρ του Ναβάλνι ήταν παραδοσιακά ισχυρό, με 74 και 49 κρατούμενους, αντίστοιχα, μέχρι τις 16.36 ώρα Ελλάδας σήμερα.

Hundreds of mourners across Russia turned out to pay their respects to Alexei Navalny. His supporters have been warned by authorities not to join public protests over his death. https://t.co/NAIMdeuPIo pic.twitter.com/U8fiJOiIgH

Πλάνα του Reuters στην Αγία Πετρούπολη έδειξαν δεκάδες να συγκεντρώνονται δίπλα σε ένα μνημείο για τα θύματα καταστολής. Κάποιοι κατέθεταν λουλούδια και άφηναν κεριά, ενώ κάποιοι τραγούδησαν ύμνους και άλλοι αγκαλιάζονταν, δακρυσμένοι. Δημοσιογράφος του Reuters στο σημείο είπε ότι περίπου 30 άτομα συνελήφθησαν στο σημείο.

#Russia The police cordoned off the Wall of Grief in Moscow to make it difficult to lay flowers in memory of Alexei @navalny .

Η OVD-Info ανέφερε επίσης μεμονωμένες συλλήψεις σε μικρότερες πόλεις σε ολόκληρη τη Ρωσία, από τη συνοριακή πόλη Μπέλγκοροντ, όπου επτά σκοτώθηκαν σε ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα την Πέμπτη, έως τη Βορκούτα, στην Αρκτική όπου κάποτε την περίοδο του Στάλιν βρισκόταν στρατοπέδο καταναγκαστικής εργασίας Γκουλάγκ

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους απολογισμούς της οργάνωσης και η ρωσική αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει.

At night, people in civilian clothes and under police guard destroyed spontaneous memorials to Alexei #Navalny in #Moscow

People in civilian clothes packed into garbage bags and carried away flowers that had been brought to the Moskvoretsky Bridge, Wall of Grief and the… pic.twitter.com/YUzFIeG7fe