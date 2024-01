Ρωσία: Πάνω από ένας τόνος κοκαΐνης κατασχέθηκε στην Αγία Πετρούπολη - BINTEO

Τα πακέτα κοκαΐνης είχαν τοποθετηθεί σε σάκους με καφέ που προέρχονταν από την Αμβέρσα του Βελγίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ξεκίνησε έρευνα για εμπόριο ναρκωτικών μεγάλης κλίμακας.

#Watch Scene where large consignment consisting 1,200kg of cocaine seized at the port of Saint Petersburg.

Container carrying coffee arrived from Belgium, Valued at nearly $150 million.#Belgium#Drugs#Russia#Breaking#SaintPetersburgpic.twitter.com/zfOwPwmmAN