Ρωσία: Πέντε νεκροί και 26 τραυματίες από εκρήξεις φιαλών υγραερίου στην Τσετσενία

Η Ερευνητική Επιτροπή έχει διατάξει έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες για παραβίαση των μέτρων ασφαλείας.

5 dead, 26 injured in Chechnya gas cylinder explosion

The disaster occurred at a construction site in the village of Bashin-Kali in Russia's Chechnya on Monday, with emergency services busy clearing the rubble.

The exact number of employees present at the site remains unknown.