Ρωσία: Περισσότερα από 4000 άτομα απομακρύνθηκαν από την περιοχή Όρενμπουργκ μετά τη ρήξη ενός φράγματος

«4.208 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 1.019 παιδιά, απομακρύνθηκαν», ανακοίνωσε στο Telegram η υπηρεσία Τύπου του περιφερειακού κυβερνήτη Ντένις Πάσλερ.

Συνολικά, περισσότερα από 2.500 σπίτια έχουν «πλημμυρίσει» σε αυτήν την περιοχή, που συνορεύει με το Καζακστάν, διευκρινίζεται σε ένα δελτίο τύπου.

Όσοι εκκένωσαν την περιοχή μεταφέρθηκαν «σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας», διευκρίνισε σε ένα άλλο μήνυμα ο Πάσλερ, ανακοινώνοντας την καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας.

Οι μεγάλες πλημμύρες σημειώθηκαν την επομένη της ρήξης ενός φράγματος χθες στο Ορσκ, μιας πόλης που βρίσκεται στη σύνορα με το Καζακστάν, εξήγησε από την πλευρά του η περιφερειακή εισαγγελία.

From the life of a “superpower”: in #Orenburg, meltwater flooded residential areas, and motorists made their way by swimming

Due to the flood, the #Orenburg_Belyaevka highway was blocked, and the exit to the highway also went under water. pic.twitter.com/sVby5bNzXe