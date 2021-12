Ρωσία: Πούτιν και Λουκασένκο μετά τις συνομιλίες έπαιξαν φιλικό αγώνα χόκεϊ επί πάγου - Βίντεο

Νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσία BelTA είχε μεταδώσει ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίκαιρα θέματα συνεργασίας κατά την συνάντηση τους στο Ανάκτορο Κωνσταντίνοφσκι στη περιοχή Στρελνά. Αναφέρθηκε επίσης ότι ο Πούτιν πήρε με το αυτοκίνητο του τον Λουκασένκο πριν από τις συνομιλίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος είναι δάσκαλος του τζούντο και του σάμπο, λατρεύει το ορεινό σκι και άρχισε να ενδιαφέρεται για το χόκεϊ επί πάγου σε ώριμη ηλικία και από τότε παίζει τακτικά. Τον Μάιο, για παράδειγμα, ο Πούτιν συμμετείχε στον επίσημο αγώνα του Night Hockey League στο Σότσι. Η προηγούμενη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Λουκασένκο στο χόκεϊ επί πάγου πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.

??????First goal in a friendly match!

Putin started the game without Lukashenko and scored the first goal in the 3rd minute of the match. pic.twitter.com/J7h9WocJNo