Ρωσία: Πριγκόζιν, Καντίροφ και Σουροβίκιν δεν ήταν στην ομιλία του Ρώσου προέδρου

Το κάναλι στο Telegram «mozem obiasnit» (Μπορούμε να εξηγήσουμε), επισημαίνει ότι ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ήταν στην αίθουσα, ενώ στα μέσα της ομιλίας του Ρώσου προέδρου, τον Ντμίτρι Μενβέντεφ, τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, τον πήρε ο ύπνος όπως και τον αρχηγό του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας Λεονίντ Σλούτσκι.

Το ίδιο κανάλι, διαπίστωσε μέσω των ιστοτόπων που δείχνουν τις πτήσεις αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο, ότι το προσωπικό αεροσκάφος του προέδρου της Τσετσενίας αναχώρησε με προορισμό το Άμπου Ντάμπι. Πρόσφατα υπήρξαν πληροφορίες οι οποίες ωστόσο επίσημα δεν είχαν επιβεβαιωθεί, ότι ο Ραμζάν Καντίροφ η παρουσία του οποίου στα μέσα ενημέρωσης έχει περιορισθεί απότομα τους τελευταίους μήνες, περνάει ένα σημαντικό μέρος του χρόνου του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου RTVI, που παρίστατο στην αίθουσα της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης, επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν είδε τον Καντίροφ και τον Σομπιάνιν, ο οποίος σύμφωνα με το κάναλι Verstka στο Telegram, δεν μπορούσε να παραστεί λόγω ασθένειας.

Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν είχε ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική στο υπουργείο Άμυνας και την ρωσική στρατιωτική διοίκηση, έχοντας ως υποστηρικτή τον Ραμζάν Καντίροφ. Ο ιδρυτής της Wagner επέκρινε το υπουργείο Άμυνας για έλλειψη πυρομαχικών και εξοπλισμού, για λάθη τακτικής στο πεδίο της μάχης και επειδή το υπουργείο οικειοποιείται τις επιτυχίες των δικών του μισθοφόρων.

Ο Γιεβγκένι Πιργκόζιν ανακοίνωσε μέσω της υπηρεσίας τύπου που διαθέτει, ότι δεν είχε προσκληθεί στην ομιλία του Ρώσου προέδρου.

Οι δημοσιογράφοι επισημαίνουν ότι η ομιλία του Πούτιν απογοήτευσε ακόμη και τους υπερ-πατριώτες, αφού οι θιασώτες της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» Ντμίτρι Μεντβέντεφ και Λεονίντ Σλούτσκι κοιμήθηκαν στο μέσον της ομιλίας.

!?Slutsky has fallen asleep during Putin's speech

Believe me, the speech is super dull by historical standards. Nothing comparable to last year, it is all about his self promotion #Russia#Putinpic.twitter.com/HBPYbeKzVY