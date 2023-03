Ρωσία: Πρόστιμο στον πολιτικό που ειρωνεύτηκε ομιλία του Πούτιν κρεμώντας μακαρόνια στα αυτιά του

Ο κομμουνιστής βουλευτής Μιχαήλ Αμπντάλκιν, από την επαρχία Σαμάρα περίπου 1.000 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Youtube μετά την ομιλία που εκφώνησε ο Πούτιν για την κατάσταση του έθνους στις 21 Φεβρουαρίου, λίγο πριν από την πρώτη επέτειο της εισβολής του στην Ουκρανία.

Στο βίντεο ο Αμπντάλκιν κάθεται στο γραφείο του, γνέφει μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή του βλέποντας και ακούγοντας τον Πούτιν.... με μακαρόνια να κρέμονται από τα αυτιά του.

Στα ρωσικά υπάρχει η έκφραση «κρεμάω μακαρόνια στα αυτιά μου», που έχει το νόημα: «ακούω μπούρδες».

Mikhail Abdalkin, deputy of the Samara Duma from the Communist Party, listened to Putin's address to the Federal Assembly with noodles on his ears. pic.twitter.com/SoTyWfCPNF