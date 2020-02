Ρωσία: Πρόταση γάμου με... άρματα μάχης σε σχήμα καρδιάς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συνέχεια, ο υπολοχαγός Ντενίς Καζάντσεφ παίρνει το χέρι της συντρόφου του Αλεξάντρα Κοπίτοβα και την οδηγεί, με τα μάτια κλειστά, στο κέντρο της καρδιάς που έχουν σχηματίσει τα τεθωρακισμένα, σύμφωνα με τις εικόνες που πρόβαλε το τηλεοπτικό δίκτυο του ρωσικού στρατού Zvezda.

Οδηγός άρματος, ο Καζάντσεφ γονατίζει και της ζητάει να τον παντρευτεί, κρατώντας ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα στο χέρι.

«Είμαστε μαζί εδώ και πολύ καιρό. Ξεπεράσαμε τις δοκιμασίες του χρόνου και της απόστασης. Παντρέψου με!» είπε ο στρατιωτικός στην Κοπίτοβα, προτού της περάσει ένα δακτυλίδι αρραβώνων.

«Δεν κατάλαβα τι συνέβη» δήλωσε η νεαρή γυναίκα στο τηλεοπτικό δίκτυο του στρατού.

«Ήταν αναπάντεχο!».

Lieutenant proposes to girlfriend with help of 16 T-72B3 tanks in #Russia!!!#ValentinesDay#lovepic.twitter.com/dVI4vymdP2