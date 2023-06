Ρωσία: Πρώτη δημόσια εμφάνιση του υπουργού Άμυνας Σοϊγκού μετά την αποτυχημένη ανταρσία της Wagner

Στη διάρκεια της σύσκεψης αυτής ο Σοϊγκού υπογράμμισε κυρίως "τη μεγάλη αποτελεσματικότητα (του ρωσικού στρατού) στον εντοπισμό και την καταστροφή" οπλικών συστημάτων και στρατιωτών "του εχθρού", διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Στις εικόνες που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Ρώσος υπουργός φαίνεται να ακούει, με ήρεμο και σοβαρό ύφος, την αναφορά του στρατηγού Γεβγκένι Νικιφόροφ, επικεφαλής της δυτικής στρατιωτικής περιφέρειας του ρωσικού στρατού, να μελετά γεωγραφικούς χάρτες αλλά και να επιθεωρεί με ελικόπτερο τις ρωσικές θέσεις.

Russia released footage of Shoigu for the first time since the mutiny of Prigozhin.