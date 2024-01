Ρωσία: Πυρκαγιά έπειτα από εκρήξεις σε τερματικό σταθμό αερίου στη Βαλτική - BINTEO

Δεν υπάρχουν «τραυματίες» εξαιτίας «φωτιάς στον τερματικό σταθμό της Novatek στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα», καθώς «το προσωπικό απομακρύνθηκε εσπευσμένα», ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram ο επικεφαλής των αρχών της περιφέρειας Λένινγκραντ, ο Αλεξάντρ Ντραζντιένκα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με σύντομο βίντεο που εικονίζει πελώρια πυρκαγιά και καπνό να υψώνεται.

«Κηρύχθηκε υψηλό επίπεδο συναγερμού στην περιοχή Κινγκισέψκι», όπου υπάγεται το λιμάνι, πρόσθεσε.

Κατά τον ιστότοπο της Novatek, το συγκρότημα στο Ουστ Λούγκα μετατρέπεται φυσικό αέριο σε νάφθα, σε καύσιμο για αεροσκάφη και συστατικά στοιχεία καυσίμων για πλοία.

Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και το πυροσβεστικό σώμα στην περιοχή επιχειρούν για να κατασβεστεί η φωτιά, συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης Ντραζντιένκα.

Russian media report a drone attack on Novatek plant in Leningrad region last night.

The Novatek plant in Ust-Luga processes stable gas condensate, the final products being oil, kerosene, diesel fraction and fuel oil. The plant is located in the coastal zone, next to a… pic.twitter.com/pUpCoM3ikg