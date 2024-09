Ρωσία: Πυρκαγιά και εκκενώσεις από επίθεση με drone στην περιφέρεια Κρασνοντάρ

Το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητα αυτών των εικόνων προς το παρόν.

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα και η πτώση των συντριμμιών «προκάλεσε» μια πυρκαγιά στην περιοχή Τιχαρέτσκι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ.

BREAKING:

Several large Russian weapons depots destroyed in Ukrainian drone swarm strikes a few hours ago.

This video shows the weapons depot storing North Korean artillery shells exploding in Tikhoretsk, in the Krasnodar region nearly 500 km from the frontlines. pic.twitter.com/Kzsdsua7iT