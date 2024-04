Ρωσία: Πυρκαγιά σε βαριά βιομηχανία στην Γεκατερίνμπουργκ - Βίντεο

Η Ουραλμάς παράγει εξοπλισμό για ορυχεία, μεταλλουργεία, την τσιμεντοβιομηχανία και ενεργειακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροπαραγωγικών πυρηνικών σταθμών.

A large fire started at the Uralmash military enterprise in Yekaterinburg

Eyewitnesses report that something first exploded at the plant, and then black smoke poured out. The fire area is 4000 square meters. pic.twitter.com/IkPZXNVpGV