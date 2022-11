Ρωσία: Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαιοειδών κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία - Βίντεο

Ο κυβερνήτης δεν είπε τι μπορεί να προκάλεσε την πυρκαγιά, διευκρίνισε όμως πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα.

In Surazhai district of Bryansk region, Russia, a fire broke out at an oil depot. 2 oil storage facilities are on fire.

According to Russian media, the fire occurred due to an unknown drone that dropped ammunition