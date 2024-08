Ρωσία: Πυρκαγιά σε λιμάνι μετά από ουκρανική επίθεση - Βυθίστηκε οχηματαγωγό που μετέφερε δεξαμενές καυσίμων

Μια τοπική ομάδα ταχείας επέμβασης ανέφερε ότι ένα ειδικό τρένο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς είχε σταλεί στο σημείο. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι συμμετείχαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο που φαίνεται να απεικονίζουν την πυρκαγιά και πυκνό μαύρο καπνό που υψώνεται από το λιμάνι. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα βίντεο.

Το λιμάνι Καφκάζ είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Μέσω του λιμανιού διακινούνται πλοία που χρησιμοποιούνται τόσο για εξαγωγές όσο και για προμήθειες καυσίμων στην Κριμαία.

Russian ferry with fuel hit in Port Kavkaz

Russians claimed launches of the Ukrainian Neptune missiles from Odesa. Later Ukrainian channel Krymsky Veter reported that the black smoke was rising over Port Kavkaz in Russia across the Kerch Strait from occupied Crimea.

