Ρωσία: Πυρκαγιά στο επιχειρηματικό κέντρο Grand Setun Plaza στη Μόσχα - Πληροφορίες για εγκλωβισμένους - Βίντεο

Η φωτιά ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο του κτιρίου γραφείων και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των εύφλεκτων μονωτικών υλικών σε άλλους τέσσερις ορόφους.

Η πυρκαγιά εκτείνεται σε μία επιφάνεια 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ζητήσει 15 ασθενοφόρα στον τόπο της καταστροφής.

The Grand Setun Plaza business center in #Moscow is on fire, reports local media. pic.twitter.com/XNcLpGJs1u