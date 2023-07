Ρωσία: Ρωσικό μαχητικό Su-25 συνετρίβη στην Αζοφική Θάλασσα κοντά στις ρωσικές ακτές

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, δείχνει ένα αλεξίπτωτο να κατεβαίνει πάνω από την θάλασσα κοντά στην ακτή και έναν μεγάλο παφλασμό στο νερό. Το Γιέϊσκ εκτείνεται κατά μήκος της Αζοφικής Θάλασσας αρχίζοντας από το ελεγχόμενο από την Ρωσία τμήμα της ουκρανικής περιοχής του Ντονέτσκ.

A Russian Su-25 crashed on the territory of the Krasnodar region in Russia. pic.twitter.com/o7YA9glKkZ