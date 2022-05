Πούτιν: Η Δύση ετοιμαζόταν να εισβάλει στη γη μας - Το ΝΑΤΟ δημιουργούσε απειλές στα σύνορά μας

«Πολεμάτε για την Πατρίδα σας, για το μέλλον της. Ο θάνατος κάθε στρατιώτη και αξιωματικού είναι επώδυνος για εμάς» είπε και πρόσθεσε: «Το κράτος θα κάνει τα πάντα για να φροντίσει αυτές τις οικογένειες».

Ο Πούτιν ολοκλήρωσε την ομιλία του φωνάζοντας στους συγκεντρωμένους στρατιώτες: «Για τη Ρωσία, Για τη Νίκη, Ζήτω!».

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι οι παρελάσεις στη Ρωσία για την επέτειο εορτασμού της «Ημέρας της Νίκης» επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945.

Victory Day parades begin in Russia.

People in Vladivostok take to the streets to watch the annual parade marking Russia's 1945 victory over Nazi Germany.

This year's parades aim to justify Russia's war in Ukraine, which has gone on longer and cost more than Moscow expected pic.twitter.com/l2aeMeRfAj