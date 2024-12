Ρωσία: Σε φυλάκιση πεντέμιση ετών καταδικάστηκε γνωστός τραγουδιστής επειδή επέκρινε τηn εισβολή στην Ουκρανία

Δικαστήριο στην πόλη Σαμάρα, γενέτειρα του 26χρονου, τον έκρινε ένοχο για «δημόσια προσβολή των θρησκευτικών αισθημάτων των πιστών» και «αποκατάσταση του ναζισμού», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος είναι δημοφιλής στους νέους, δημοσιοποίησε τον Ιούνιο του 2023 ένα βιντεοκλίπ στο οποίο εμφανίζονταν να καίει την ρωσική του ταυτότητα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

???? Russian singer Eduard Sharlot burned his passport, called Ukrainians “brotherly Slavs,” and renounced Russian citizenship in protest of the Ukraine invasion. He received a 5.5-year penal colony sentence for “rehabilitating Nazism” and “insulting believers.” pic.twitter.com/BXUKKl4uoG