Ρωσία: Στη δημοσιότητα βίντεο με Ουκρανούς αιχμαλώτους να επιβιβάζονται σε αεροπλάνο, που φέρεται να είναι αυτό που κατέπεσε

Το βίντεο δείχνει οχήματα να προσεγγίζουν σε ένα αεροπλάνο Ilyushin-76, εν μέσω ενός χιονισμένου αεροδρομίου. Κάποιοι αποβιβάζονται από τα αυτοκίνητα και ετοιμάζονται να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. Τα πλάνα δεν συνοδεύονται από ήχο, μόνο από μια φράση που εξηγεί ότι εικονίζονται Ουκρανοί στρατιώτες να επιβιβάζονται σε στρατιωτικό αεροσκάφος. Δεν αναφέρεται ούτε η τοποθεσία.

The Investigative Committee of the Russian Federation published a video allegedly of Ukrainian prisoners of war boarding an Il-76 plane that crashed in the Belgorod region.#Ukraine?#UkraineRussiaWar#Russiapic.twitter.com/mNDwVf8c9F